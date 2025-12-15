En esta edición especial, Alberto Miró llegó a la cocina de Arriba Mi Gente para enseñarnos uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía andina: el infaltable Cuy chactado, crujiente por fuera, jugoso por dentro y lleno de identidad peruana.

Durante el programa, Alberto explicó paso a paso cómo sazonar correctamente el cuy con ají panca, ajo, comino y chicha de jora, logrando ese sabor intenso y tradicional que caracteriza a este plato ancestral. Además, compartió los secretos para conseguir una fritura perfecta, dorada y crocante, respetando la técnica clásica del chactado.

En vivo se mostraron todos los ingredientes y el proceso completo de preparación, acompañado de papas amarillas sancochadas, choclo y una ensalada fresca que equilibra y realza el sabor del cuy. Una receta que demuestra que nuestras tradiciones siguen más vivas que nunca y que la cocina peruana es motivo de orgullo.

Ingredientes:

🐹 Para el cuy chactado:

1 cuy entero, limpio y abierto en mariposa

1 cucharadita de ají panca molido

1 cucharada de ajo molido

1 cucharadita de comino

Sal y pimienta al gusto

½ taza de chicha de jora

Harina de trigo (cantidad necesaria)

Manteca de cerdo o aceite (cantidad necesaria)

🥔 Acompañamiento: 3 papas amarillas

Sal al gusto

2 choclos grandes

Agua (cantidad necesaria)

🥗 Ensalada fresca:

1 lechuga

2 tomates

1 cebolla roja

Jugo de 3 limones

Sal al gusto

Aceite vegetal u oliva

Con esta receta cargada de historia y sabor, Alberto Miró nos recordó que el cuy chactado es mucho más que un plato: es tradición, cultura y herencia viva del Perú.

Anímate a prepararlo en casa y comparte una experiencia auténtica que celebra nuestras raíces.

¡No te pierdas más recetas llenas de identidad en Arriba Mi Gente, donde la cocina peruana se vive y se disfruta! 🇵🇪✨