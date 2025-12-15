¡Aprende a preparar un tradicional CUY CHACTADO junto a Alberto Miró en Arriba Mi Gente!
Actualizado el: 15 diciembre 25 | 12:49 pm
En esta edición especial, Alberto Miró llegó a la cocina de Arriba Mi Gente para enseñarnos uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía andina: el infaltable Cuy chactado, crujiente por fuera, jugoso por dentro y lleno de identidad peruana.
Durante el programa, Alberto explicó paso a paso cómo sazonar correctamente el cuy con ají panca, ajo, comino y chicha de jora, logrando ese sabor intenso y tradicional que caracteriza a este plato ancestral. Además, compartió los secretos para conseguir una fritura perfecta, dorada y crocante, respetando la técnica clásica del chactado.
En vivo se mostraron todos los ingredientes y el proceso completo de preparación, acompañado de papas amarillas sancochadas, choclo y una ensalada fresca que equilibra y realza el sabor del cuy. Una receta que demuestra que nuestras tradiciones siguen más vivas que nunca y que la cocina peruana es motivo de orgullo.
Ingredientes:
🐹 Para el cuy chactado:
- 1 cuy entero, limpio y abierto en mariposa
- 1 cucharadita de ají panca molido
- 1 cucharada de ajo molido
- 1 cucharadita de comino
- Sal y pimienta al gusto
- ½ taza de chicha de jora
- Harina de trigo (cantidad necesaria)
- Manteca de cerdo o aceite (cantidad necesaria)
- 🥔 Acompañamiento: 3 papas amarillas
- Sal al gusto
- 2 choclos grandes
- Agua (cantidad necesaria)
🥗 Ensalada fresca:
- 1 lechuga
- 2 tomates
- 1 cebolla roja
- Jugo de 3 limones
- Sal al gusto
- Aceite vegetal u oliva
Con esta receta cargada de historia y sabor, Alberto Miró nos recordó que el cuy chactado es mucho más que un plato: es tradición, cultura y herencia viva del Perú.
Anímate a prepararlo en casa y comparte una experiencia auténtica que celebra nuestras raíces.
¡No te pierdas más recetas llenas de identidad en Arriba Mi Gente, donde la cocina peruana se vive y se disfruta! 🇵🇪✨