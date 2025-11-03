¡Aprende a preparar un delicioso LOMO DE CARNE AL HORNO con GRATÍN DE PAPA junto a STEFANO MEIER en vivo desde Arriba Mi Gente!
Actualizado el: 03 noviembre 25 | 12:29 pm
En Arriba Mi Gente, nuestro chef del día nos sorprendió con la preparación de un exquisito Lomo de carne al horno con Gratín de papa. Durante el programa, explicó cada detalle necesario para lograr una preparación jugosa y llena de sabor, perfecta para compartir en casa.
Se mostraron los ingredientes principales y el paso a paso en vivo, demostrando que cocinar puede ser divertido, sencillo y delicioso. ¡Tú también puedes prepararlo desde casa y disfrutar del riquísimo resultado final!
Ingredientes del Gratín de papa:
- 1kg de papas blancas (peladas y cortadas en rodajas finas)
- 1 taza de crema de leche
- 1 taza de leche evaporada
- 2 dientes de ajo (picados o machacados)
- 2 cucharadas de mantequilla
- 1 taza de queso rallado (puede ser mozzarella, parmesano o gruyere)
- Sal y pimienta al gusto
- Nuez moscada (opcional, una pizca)
- Perejil picado (opcional, para decorar)
Ingredientes del Lomo de carne al horno:
- 1kg de lomo de res (entero)
- 3 dientes de ajo picados
- 2 cucharadas de mostaza
- 2 cucharadas de salsa de soya (sillao)
- 2 cucharadas de vinagre tinto o jugo de limón
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharadita de comino
- Sal y pimienta al gusto
- 1 ramita de romero o tomillo (opcional)
- 1/2 taza de vino tinto o caldo de carne
