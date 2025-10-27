¡Aprende a preparar un delicioso LOMO AL JUGO junto a VASCO RODRÍGUEZ en vivo desde Arriba Mi Gente!
El chef invitado enseñó paso a paso la receta perfecta de este emblemático platillo.
Actualizado el: 27 octubre 25 | 12:43 pm
En Arriba Mi Gente, nuestro chef del día nos sorprendió con la preparación del icónico Lomo al Jugo. Durante el programa, explicó cada detalle necesario para lograr una preparación jugosa y llena de sabor, perfecta para compartir en casa.
Se mostraron los ingredientes principales y el paso a paso en vivo, reforzando la idea de que cocinar puede ser divertido, sencillo y delicioso. ¡Tú también puedes prepararlo desde casa y disfrutar del apetitoso resultado final! no te pierdas de esta increíble elaboración.
Ingredientes:
- 1/2 kilo de lomo de res
- 1 cebolla roja
- 1 ajo picado
- 4 tomates
- 1 cucharadita de vinagre
- 1 cucharadita de ají panca
- 1½ ají amarillo
- 1 cucharadita de orégano seco
- Sillao al gusto
- Caldo de res c/n
- Sal y pimienta al gusto
- Culantro al gusto
