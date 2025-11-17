En Arriba Mi Gente, nuestra chef del día nos sorprendió con la preparación del icónico Filete de pollo en salsa. Durante el programa, explicarán cada detalle necesario para lograr una preparación jugosa y llena de sabor, perfecta para compartir en casa.

Se mostró los ingredientes principales y el paso a paso en vivo, reforzando la idea de que cocinar puede ser divertido, sencillo y delicioso. ¡Tú también puedes prepararlo desde casa y disfrutar del apetitoso resultado final! no te pierdas de esta increíble elaboración.

Ingredientes:

3 filetes de pollo

350 g de fideos

1 taza de crema de leche

150 ml de leche

100 g de queso parmesano

200 g de tocino

100 g de alverjitas

100 g de mantequilla

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Orégano al gusto

