¡Aprende a preparar un delicioso CAU CAU DE LANGOSTINOS junto a MÓNICA ZEVALLOS en vivo desde Arriba Mi Gente!
La chef invitada enseñó paso a paso la receta perfecta de este emblemático platillo.
Actualizado el: 10 noviembre 25 | 12:48 pm
En Arriba Mi Gente, nuestra chef del día nos sorprendió con la preparación del icónico Cau Cau de Langostinos. Durante el programa, explicó cada detalle necesario para lograr una preparación jugosa y llena de sabor, perfecta para compartir en casa.
Se mostró los ingredientes principales y el paso a paso en vivo, reforzando la idea de que cocinar puede ser divertido, sencillo y delicioso. ¡Tú también puedes prepararlo desde casa y disfrutar del apetitoso resultado final! no te pierdas de esta increíble elaboración.
Ingredientes:
- 500 g de langostinos
- 1 kg de papa blanca
- 100 g de alverjas
- 100 g de zanahoria
- 1 cebolla
- 5 cdas. de ají amarillo
- 1 cda. de ajo
- Perejil picado
- Hierba buena picada
- Palillo, sal y pimienta
- Caldo de langostinos
- 1/2 kg de arroz
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?
¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.