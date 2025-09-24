En “Arriba Mi Gente”, se dio a conocer el caso de una menor de 11 años que había sido reportada como desaparecida en Ate. Su padre, desesperado, denunció que la policía solo buscó durante una hora antes de rendirse, por lo que fue él quien, de manera incansable, reunió evidencias y siguió las pistas que permitieron dar con el paradero de su hija.

El secuestrador, un hombre de 39 años, habría captado a la menor a través de un videojuego para luego pasar la conversación a WhatsApp, donde se registraron apodos y mensajes en los que él insistía en encontrarse con la niña. Finalmente fue capturado y escoltado por las autoridades, en medio de la indignación de vecinos que intentaron agredirlo entre insultos y gritos.

En su declaración, el sujeto relató que bajo la excusa de “no tener casa”, llevó a la niña hasta su cuarto. Afortunadamente, gracias a la rápida reacción y persistencia de los padres, la situación no pasó a mayores y la menor pudo regresar con su familia.

¿Fue realmente suficiente la intervención policial en este caso? ¿Qué medidas deberían reforzarse para evitar que más menores caigan en manos de pedófilos a través de videojuegos y redes sociales? Descubre todos los detalles hoy en “Arriba Mi Gente”.

