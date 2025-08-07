El equipo de Arriba Mi Gente llegó al Callao para visibilizar la dramática situación de sus vecinos, quienes llevan años viviendo rodeados por el polvillo que emiten las fábricas de maíz.

Este polvo, que se mete en casas, colegios y negocios, ha generado diversos problemas respiratorios en la población. Incluso algunos médicos han sugerido mudarse como única solución, algo que para la mayoría no es viable.

La invasión del polvo ha traído además la proliferación de palomas, atraídas por los residuos de maíz. Mientras tanto, los negocios de la zona enfrentan la amenaza del cierre definitivo.

Dentro de los negocios afectados, encontramos hasta colegios y nidos. Uno de los encargados de limpieza de este último centro educativo, declaró que para que los niños no se vean afectados por el polvillo, tienen que limpiar todo el tiempo debido a la preocupación que genera la situación.

Y aunque los vecinos han elevado sus quejas a la Municipalidad de Bellavista y La Perla, no reciben respuestas ni acciones concretas. “Aquí no se puede ni respirar, ni dormir”.

¿Hasta cuándo tendrán que vivir en medio de esta contaminación? ¿Qué medidas tomarán las autoridades ante la desesperación de los vecinos?

