En la cobertura desde la movilización, el programa Arriba Mi Gente recogió testimonios claves sobre lo ocurrido en Plaza Francia, donde el joven artista urbano Eduardo Ruiz (conocido como Trvko) fue alcanzado por un disparo que le costó la vida. El relato de su amigo Cristian Quispe fue contundente: “Se tiene que hacer justicia”, y la comunidad del hip hop exige que las imágenes y las cámaras aporten a esclarecer la responsabilidad.

La movilización arrancó como una marcha pacífica con colectivos y artistas reclamando por la inseguridad y pidiendo la salida del presidente José Geri, pero en la noche la situación escaló: hubo lanzamiento de bombas lacrimógenas, piedras y, según testigos, presencia de civiles encapuchados. Testimonios recogidos por Jorge Solari y su equipo señalan que Eduardo y su grupo estaban en un punto de descanso en la Plaza cuando, “de la nada, viene uno y dispara”, sin provocación previa. Los videos que circulan muestran al autor del disparo girando y huyendo hacia la avenida Uruguay.

Las autoridades informaron que la Fiscalía inició diligencias urgentes, se levantó el cadáver en el hospital y se ordenó recolección de material audiovisual y peritaje balístico; sin embargo, hay contradicciones: el Ministerio del Interior y voceros policiales han descartado la presencia del grupo Terna en esa zona, mientras manifestantes y varios testigos aseguran haber visto a integrantes encubiertos. El ministro Vicente Tiburcio defendió la actuación policial alegando ataques a las fuerzas del orden y reportó policías heridos; la Defensoría del Pueblo, en tanto, contabilizó detenciones y pidió garantizar el derecho a la protesta pacífica.

En los hospitales (como el Loaiza) atendieron a más de una veintena de heridos: muchos con contusiones, fracturas y lesiones por proyectiles no letales; algunos permanecen en UCI. La familia y amigos de Eduardo han convocado vigilias y piden que no quede impune: como dijo Cristian, “esto no va a quedar impune, somos un movimiento unido”. Voces en el centro de la cobertura exigen que se recojan todos los celulares, cámaras y grabaciones que permitan identificar al agresor y determinar si el proyectil provino de un arma policial o de otro actor.

Quedan muchas preguntas sin respuesta: ¿quién disparó y por qué? ¿Había unidades de élite o civiles encubiertos en la zona? ¿Se garantizará una investigación seria y transparente con acceso a las imágenes de las cámaras municipales y privadas? ¿Qué protocolos aplicaron las fuerzas policiales y se respetaron los derechos humanos de los manifestantes? La familia de Eduardo y los colectivos piden justicia y claridades. ¿Se hará justicia? ¿Qué medidas tomará el Estado para evitar que una protesta pacífica termine en tragedia?

No dejes de seguir la cobertura y el análisis en Arriba Mi Gente: ahí se continuará informando sobre las investigaciones y los próximos pasos.

