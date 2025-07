En Arriba Mi Gente, se vivió un tenso intercambio luego de que el alcalde de Ate, Franco Vidal, respondiera con duros comentarios a las críticas expresadas por Maju Mantilla respecto a la falta de seguridad en el parque Santa Rosita, donde los vecinos han tenido que contratar vigilancia privada para proteger el espacio tras el retiro de rejas ordenado por la municipalidad.

Todo se originó tras un enlace en vivo realizado por nuestro reportero Rob Reyna, quien mostró el malestar de los vecinos frente a esta medida. Luego de esa cobertura, el periodista recibió un preocupante mensaje anónimo que decía: “Caerás”. En paralelo, el propio alcalde lanzó una declaración despectiva sobre la conductora: “Que yo recuerde, la señora Maju Mantilla no es comunicadora, no tiene estudios de sociología ni de comunicación política… los únicos méritos que tiene son de belleza”, dijo el burgomaestre, minimizando su opinión.

Fernando Díaz comentó en el set: “Los vecinos creen que el alcalde ha actuado de manera arbitraria, nosotros hicimos el enlace en vivo y él, muy a su estilo, le respondió a Maju Mantilla”.

La respuesta de Maju Mantilla no se hizo esperar: “Nosotros no hemos sido prepotentes con usted”, señaló. “Usted como autoridad no puede tener prejuicios, he sido reina de belleza pero también tengo derecho a levantar mi voz”, expresó con firmeza. Luego añadió: “El alcalde Vidal utiliza métodos matonescos, preocúpese por su distrito y no defraude a las personas que votaron por usted”.

¿Debe una autoridad desacreditar a quien lo cuestiona públicamente? No te pierdas este debate y más solo en Arriba Mi Gente.