En Arriba Mi Gente, se dio a conocer que el SINADEF reporta 1513 homicidios en lo que va del año, superando los 1512 registrados en todo el 2023, y proyecta que podrían alcanzarse cifras similares a las del 2024, el año más sangriento con 2083 casos. Sin embargo, especialistas advierten que estos números no reflejan toda la magnitud del problema.

El CEIC registró oficialmente en 2021 2853 homicidios, muy por encima de los reportes de SINADEF. Además, reveló que ya desde años anteriores la cifra superaba los 2000 casos. El especialista en seguridad ciudadana Víctor Quinteros señaló que solo 3 de cada 1000 personas víctimas de extorsión denuncian, y que 9 de cada 10 ciudadanos creen que la Policía está vinculada a actos delictivos.

Un dato estremecedor es la situación de los menores: SINADEF informó que 72 niños y adolescentes han sido asesinados en lo que va del 2025, mientras que el CEIC ya había alertado de 96 muertes violentas de menores de 15 años hasta el 2021, cifras que se mantienen altas y preocupantes.

¿Qué medidas deben tomar las autoridades frente a esta creciente ola de violencia? ¿Cómo proteger a los más vulnerables? No te pierdas todos los detalles en Arriba Mi Gente.

