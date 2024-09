19 de septiembre 2024 Actualizado el: 19 septiembre 24 | 11:17 am

Un grupo de padres de familia denuncian que las instalaciones del colegio ‘”Patricia Silvia Pagador” de El Rímac se encuentran en pésimas condiciones, por lo que sus hijos no pueden asistir a clases. Paredes que han sido carcomidas por la humedad, falta de agua potable y basura en los alrededores son las características que atraviesa esta institución educativa y que causa malestar en los padres de los alumnos.

“Hemos enviado por varios años solicitudes a la municipalidad para que arreglen el colegio. No tenemos aula, no tenemos patio. Nuestros niños se van a una canchita peligrosa para hacer su educación física”, sostuvo una madre de familia indignada. Ellos esperan el apoyo del Ministerio de Educación para poder esta escuela para que los estudiantes puedan volver a estudiar y no vean perjudicada su educación.

