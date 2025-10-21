En Arriba Mi Gente, Fiorella Roldán presentó una nota que evidenció la grave situación de la salud mental en el Perú. Según datos del Ministerio de Salud, alrededor de 5 millones de personas padecen algún tipo de trastorno mental cada año, sin embargo, solo se atiende al 30% de ellas. Y lo más alarmante: el Estado invierte solo el 2.6% de su presupuesto de salud en este ámbito.

“Vivimos con miedo de salir a la calle, con insomnio, estrés e incertidumbre”, comentó un especialista, destacando cómo el entorno actual (marcado por la crisis política, la inseguridad y la pobreza) afecta la estabilidad emocional de los peruanos. En Arriba Mi Gente, se resaltó además que el país tiene menos de un psiquiatra por cada 100 mil habitantes, cuando la OMS recomienda al menos tres.

Los trastornos más frecuentes son la ansiedad y la depresión, seguidos por los problemas de conducta y aprendizaje en niños y adolescentes, que ya representan más del 30% de los casos atendidos. “Un niño de siete u ocho años entiende todo lo que pasa a su alrededor, y las noticias constantes sobre crímenes o secuestros los afectan profundamente”, explicó el especialista.

La situación económica agrava aún más la atención: una consulta privada con un psiquiatra cuesta entre 200 y 300 soles, a lo que se suma el costo de los medicamentos. “Todo hace impagable el tratamiento de salud mental a nivel privado”, se señaló en el reportaje. Mientras tanto, el sistema público no logra cubrir la alta demanda, y aunque existen 293 centros de salud mental comunitaria en el país, la mayoría no da abasto.

Desde el set, los conductores reflexionaron sobre la urgencia del tema. “Nos hemos convertido en seres cerrados, viviendo con miedo. Todo influye: la inseguridad, la política, el estrés diario”, expresó Adriana, quien lamentó que apenas el 2% del presupuesto de salud esté destinado a este tema. “Deberían darse cuenta del daño que están haciendo”, añadió, pidiendo una mejor distribución de recursos.

¿Hasta cuándo la salud mental seguirá siendo un tema secundario en el país? 🧠 ¿Qué tiene que pasar para que se le dé la prioridad que merece? No te pierdas más reportes sobre este y otros temas en Arriba Mi Gente.

