La cantante Analy Sotelo es brutalmente atacada por su pareja: “Esta vez no me voy a quedar callada”

Analy Sotelo, la cantante que se hizo conocida a través de la pantalla de latina televisión, utilizó sus redes sociales para contar un episodio de terror y maltrato del que afortunadamente pudo salir con vida.

“Me he callado durante mucho tiempo. Tantos golpes, amenazas, insultos, no decía nada por vergüenza. Pero esta vez yo, no me voy a quedar callada, nunca más me voy a quedar callada” entre lágrimas y con la voz entrecortada Analy contaba los momentos de terror que la pasó junto a su agresor.

Habían pasado apenas algunas horas de que Analy Sotelo fuese brutalmente golpeada por su pareja sentimental, Alfredo Rodriguez Najarro, en el video se puede observar que debido a la agresión, la cantante tiene un ojo completamente cerrado y además lleva la ropa ensangrentada.

“Yo se que no es el momento para trasmitir pero estoy sufriendo violencia y se que muchas mujeres no han denunciado cuando sus parejas las maltratan”

Quería Matarme

Analy Sotelo y su pareja salieron a trabajar a un evento el 31 de octubre.

Ella fue contratada para cantar y Alfredo animaba la fiesta, sin embargo al pasar las horas y después de beber varias copas demás, la verdadera personalidad de este sujeto salió a relucir.

“Yo empecé a cantar eso de las 12 de la noche y él empezó a tener actitudes groseras conmigo. No quería que yo tocara la laptop donde manejaba la música y que pusiera algo que a él no le agradara, practicamente él me quería imponer las cosas. Cuando me acerco a él, me dice una grosería y eso me empezaba a incomodar porque no respetaba mi trabajo. Era yo a la que habían contratado y si algo salía mal, la que asumía la responsabilidad era yo”

Cuando volvieron a casa Rodriguez Najarro le atacó a golpes. Fotos y videos de la habitación , describen la masacre que Sotelo fue victima.

“Llegamos en la mañana a la casa, no recuerdo en que momento empezó la agresión pero lo que sí recuerdo muy bien es que cuando yo sentí los golpes en la cara. Sangraba por la nariz, es ahi donde reacciono y me doy cuenta que el esta encima mío, metiendome puñetes en la cara y la nariz una tras otra. Es ahí donde decido gritar y él me pone papel higiénico en la boca para asfixiarme y para nadie me escuchara que yo estaba gritando. Pero mis auxilios no eran escuchados ya que mi casa es un poco alejada y no hay mucha gente alrededor, entonces él aprovechó la situación.”

Mi ángel me protegió y me salvó la vida

Para Analy las intenciones de Alfredo Rodriguez habian sido las de matarla pero algo ocurrió, un milagro divino que hicieron que su agresor saliera huyendo de la casa.

“En todo momento me decía que me iba a matar, justo mi hija llegó en ese momento y se asustó ver la escena y a raiz que él ve a mi hija se va. Se escapa de la casa. Porque si no hubiera llegado mi hija esto hubiera pasado a mayores”

La pequeña hija de Analy de tan solo nueve años impidió que este agresor cumpliera con su amenaza de matarla. Ahora la pequeña ha quedado impactada por la agresión que ahora necesita ayuda psicológica

“Mi hija agarró la escoba y quiso defenderme y él salió corriendo de la casa, dejando todos sus documentos acá” “Mi hija está ansiosa, caminando con su palo afuera de la casa viendo si él vuelve acercarse, está a la expectativa, está bastante traumada, triste y bueno decidimos que vamos a recibir terapia las dos”

Esta agresión no ha sido la única que ha sufrido la cantante en los dos años de relación que mantuvo con Rodriguez Najarro, esta vez decidió no callar y denunciarlo .

“No es la primera vez que me agrede, es la tercera vez. En las otras ocasiones también han sido fuertes, solo que yo no le dije nada: Me dejaba con moretones los brazos,pechos y rodillas, tengo fotos de todo lo que me hizo. También tenia hinchada la mandíbula, cuando me dio una cachetada hace una semana, ese día me ahorcó y me dijo que me iba a matar.

¿Qué pide Analy?

“Lo que estoy pidiendo es que lo atrapen y lo metan a la cárcel porque es lo que merece. No es justo que ande por ahí enamorando a mujeres y después abusando de ellas mediante el golpe, porque él sabe como conquistar a una mujer”

Analy Sotelo, es una de las folclóricas contemporáneas más conocidas de la ciudad de Abancay. El programa los 4 finalistas de latina hizo que su talento se conociera en todo el Perú. Ahora hará una pausa para recuperarse física y psicológicamente.

El Ministerio de la mujer a través del programa Aurora le está brindando ayuda, mientras que la policía busca a su agresor.