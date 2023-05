Juana Lazo: Conoce la historia de la mujer que no está presa, pero vive en un penal

La historia de la señora Juana Lazo es difícil de creer, pero por sorprendente que parezca es cierta. Desde 1976, esta mujer de 76 años vive presa sin haber cometido un delito. ¡Conoce la historia completa en este reportaje de Arriba Mi Gente!

En aquel año, se levantó un cerco perimétrico que dejó a su vivienda dentro del penal de Lurigancho. Sin importarles que la casa se había construido ocho años atrás, las autoridades de la época decidieron levantar el cerco del centro penitenciaron sin importarles que estaban perjudicando a una persona inocente.

“Estoy encarcelada. Los presos al menos tienen visita, a mi nadie me puede visitar porque dicen que es terreno del penal. Mi casa se construyó mucho antes de que todo esto exista”, cuenta Juana Lazo con indignación.

Para entrar y salir de su casa, la señora Lazo necesita una autorización policial y pasar por una caseta de control debido a que su hogar quedó encerrado dentro del centro penitenciario.

Medios internacionales sorprendidos por el caso de Juana Lazo

Desde que se dio a conocer el caso de Juana Lazo, medios locales y extranjeros la han entrevistado asombrados por su situación. Lo que se busca entender es como una entidad inscrita al Ministerio de Justicia mantiene por tantos años una disputa judicial con una mujer que defiende su casa, y que a su avanzada edad solo busca calidad de vida.

“Son 26 años los que llevo encarcelada. Yo quiero que me reubiquen en otra casa de la misma área y que me indemnicen por los años que me tiene encerrada sin ser delincuente”, finalizó.