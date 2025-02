En Arriba Mi Gente, el reportero Rob Reyna conversó con la cantante Giuliana Rengifo, víctima de extorsión. No es la primera vez que la artista se enfrenta a este tipo de delincuentes y no está dispuesta a callar.

Los extorsionadores presuntamente se comunicarían desde el penal Río Seco de Piura. “Estoy mortificada. Realmente viene de la cárcel. Es increíble hasta dónde puede llegar el tema de la corrupción”, se indignó Giuliana.

Las amenazas se reanudaron el 4 de febrero. “Mi manager bloquea todas las llamadas, pero al ver que no hay respuesta alguna…ellos comienzan a mandar mensajes para solicitar un apoyo. Exigieron 300 soles primero y, obviamente, al yo no ceder, empiezan a hablar un poco más fuerte, a mandar audios temporales”, recuerda la cantante.

Ante su resistencia, los extorsionadores optaron por elevar la suma exigida a 35 mil soles. “Si yo los tuviera es algo que, como seres humanos, nos sacamos la michi trabajando. Los artistas estamos totalmente vulnerables porque nosotros subimos a un escenario y ahora ¿vamos a tener que subir con chaleco antibala o qué cosa? Nuestras autoridades no hacen absolutamente NADA por nosotros”, reclamó Giuliana.

Cuando la artista alertó a las autoridades de Piura de las amenazas para asegurarle protección a su familia, los extorsionadores se enteraron. “La policía no te va a cuidar las 24 horas ni a ti ni a tu familia. Vas a encontrar a tu hija MUERTA”, denunció la vocalista.

Giuliana se encuentra decidida a NO ceder ante las extorsiones y espera la ayuda de las autoridades para su seguridad y la de sus familiares. “No hay forma de que me saquen un sol. Como ser humano, tengo miedo, pero no podemos dejarnos vencer por el miedo. Tenemos que unirnos, yo JAMÁS voy a negociar con un delincuente. Esas lacras deberían morirse”, sentenció.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR