El dolor de Shakira: “No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la Monotonía”

La cantante colombiana, Shakira, utilizó como mejor arma su proceso de separación del futbolista Gerard Piqué al gestar canciones. Cuyas letras describen los episodios exactos que vivió con el defensa del Barcelona, tras su ruptura. La primera canción fue “Te felicito” que tuvo una gran acogida por los fans de la artista y ahora la recién estrenada “Monotonía” que batió con el número de vistas en YouTube a pocas horas de su estreno.

La venganza de Shakira

Como dicen la venganza es un plato que se come frío y es justo lo que Shakira hizo al lanzar su nuevo tema “Monotonía”, que lleva por letras palabras crudas y honestas donde plasma todo el sentimiento del dolor de su corazón.

“De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos” es parte de la canción donde refleja algunas actitudes que tenía su ex pareja con ella: Narcisismo, frialdad y egoísmo. Convirtiendo todo en una rutina, llegando hastiar la relación que poco a poco apagó la llama del amor.

Con estas frases lanzadas Shakira se libra de toda culpa y deja toda responsabilidad a las circunstancias.

Más de 20 millones de vistas

A pocos minutos del estreno en el canal oficial de la cantante Shakira, se conectaban 19.518 usuarios que estaban a la espera del lanzamiento. Todos los seguidores de la artista colombiana llevaban la cuenta regresiva en el chat, muchos de ellos empezaban a comentar en el aforo de YouTube cómo las canciones de Shakira les han ayudado a superar sus decepciones amorosas.

Por ello no es sorpresa que a pocas horas del estreno “Monotonía” haya logrado alrededor de 464,649,388 de vistas y más de 1.8 millones de ‘me gusta’ y miles de comentarios de fanáticos, que aplaudieron su habilidad para gestar grandes canciones en medio de momentos difíciles.