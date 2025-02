Con la convicción de que los sueños pueden cumplirse, don Antonio Succar nunca dudó en asumir la misión de impulsar la carrera musical de su familia.

El Grammy que trajeron Mimy y Tony Succar al Perú es un logro que aplaude fuerte y que le ha demostrado que todo esfuerzo siempre vale la pena. En esta entrevista EXCLUSIVA con Latina, brinda mayores detalles de esta increíble experiencia.

— ¿Cómo sintió esa caminata eterna hacia el estrado para recibir el Grammy? ¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente al estar con toda su familia?

— Una alegría inmensa que me embargó todo el cuerpo. Era la primera vez que logramos algo tan importante, después de tantos sacrificios. Estábamos entre los cinco finalistas, dos álbumes eran de Tony, y el de nosotros, grabado en el Estadio Nacional, fue el escogido. Cuando dijeron “Tony Succar”, salté y solo tomé a mi mujer, salí. Lo que ganó fue una historia bonita, honesta, de amor, trabajo, respeto a la familia y la mujer.

—Más allá de los aplausos de todo el Perú hacia ustedes como ganadores, el reconocimiento de su familia hacia usted como el impulsador de esta carrera, la persona que creyó más que nadie en Mimi para este trabajo, ¿cómo siente esa retribución?

— Me he ganado el amor de mi familia día a día, cumpliendo mi rol de padre y motivador. Tengo el respeto de mis hijos, con o sin premios. No somos el centro de la humanidad, la humanidad es el centro, y nuestra preocupación son los problemas de nuestro país. Lo que buscamos es dar esperanza al pueblo peruano, mostrándoles que somos los mejores del mundo, no por dinero, sino por amor y trabajo.

—Esta ola de reconocimientos que han tenido últimamente, ¿viene también con saludos, intentos de colaboración por parte de artistas, con los que de repente quisiera tener una colaboración de aquí a un futuro?

—Tony y yo siempre tratamos de coincidir en nuestros objetivos, que son ayudar a todos los artistas a llevar su carrera al siguiente nivel. Estoy aquí para orientar y enseñar todo lo que sé, porque creo que debemos apoyarnos mutuamente. Esa es mi filosofía de vida, ayudar a los demás todos los días, incluso si se aburren de mis consejos.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR