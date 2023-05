Día Mundial sin Tabaco: en el Perú más de 20 mil personas fallecen al año por su consumo

El Día Mundial sin Tabaco se celebra cada 31 de mayo y sirve para concientizar a los usuarios sobre su consumo y las consecuencias que tiene.

El tabaquismo se ha convertido en una terrible enfermedad que, solo en el Perú, se cobra la vida de 20 mil personas al año.

Sobre este terrible vicio, el Dr. Jorge Saravia (Médico Neumólogo de la Clínica Internacional) nos habló sobre el tabaco.

“El cigarro es una droga, hay que enfocarlo como eso, no solo por lo que produce si no porque es altamente adictivo. El cigarrillo no solo hay que enfocarlo por el nivel pulmonar, también a nivel cerebral, a nivel del tubo digestivo, a nivel genitourinario, afecta todo. Se relacionan más de 20 mil muertes al año, en Perú, producto del tabaco”, explicó.

El Día Mundial sin Tabaco también sirve como un punto de partido para hablar sobre el porcentaje de fallecidos a causa de este consumo.

“Si bien es cierto que el 43% de muertes vienen a ser por muerte pulmonar, hay un gran porcentaje que es por ACVS, infartos y bueno, los cánceres que no es solo a nivel de pulmón, sino también de laringe, tubo digestivo, estómago, vejiga aunque parezca mentira, pues el cáncer de vejiga está muy relacionado al consumo de tabaco porque se eliminan los metabolitos a través de la orina”