‘Cuto’ Guadalupe se quiebra tras infidelidad de esposa: “Nunca pensé estar en esta situación”

Arriba Mi Gente estuvo presente en la conferencia de prensa que realizó ‘Cuto’ Guadalupe para pronunciarse sobre el ampay que protagonizó su esposa. Durante la charla con los medios, el exfutbolista lamentó lo sucedido y confesó que nunca imaginó encontrarse en una situación así.

Pese a lo sucedido, ‘Cuto’ Guadalupe pidió que no se ataque a su pareja porque estuvo junto a él en los momentos más duros de su vida. “La gratitud es el valor más importante del ser humano, y yo le tengo mucha gratitud porque es la madre de mis hijos”.

Lejos de culparla por las imágenes donde se le ve saliendo de un hotel con otro hombre, el exfutbolista aseguró que el reportaje que se presentó con el mencionado ampay fue malintencionado.

“Nunca en mi vida pensé estar en esta situación. Mi madre está viendo cosas que nunca se imaginó. Por esto quería hablar con ustedes, para decirles que me encuentro bien”, dijo el ahora conductor de “La Fe de Cuto”.

‘Cuto’ Guadalupe defendió a la madre de sus hijos

En conferencia de prensa, el exjugador de Universitario de Deportes reconoció que este tipo de ampays llaman la atención del público, pero pidió que se respete a su pareja y a sus hijos. “Sé que va a ser complicado. Como digo en mi programa: el aguadito vende, pero esto no se trata del aguadito, se trata del respeto. Tengo un hijo de 8 años y no me gustaría que pase por esto”.

¿Qué piensa ‘Cuto’ Guadalupe sobre la madre de sus hijos tras ampay?

El exfutbolista dejó en claro que este tema es algo que debe hablar en privado con su pareja y aseguró que la ha perdonado. Además, confesó que no conoce al sujeto que con el que fue vista saliendo del hotel.

“Yo no soy quién para juzgar. También tengo mis anticuchos y también cargo mi cruz. Ella es la madre de mis hijos, lo que tenga que hablar con ella lo haré en su momento. Yo la he perdonado, porque es parte de la vida. Si me está pasando esto es porque hay un propósito. Yo no me voy a victimizar”, dijo ‘Cuto’.

“Yo no conozco a la persona que salió en pantalla con mi mujer. Si hablo sobre este tema es para que sepan cómo me encuentro”, agregó.

“Esto que me está pasando me hace más fuerte. No puedo crucificar a mi esposa. La gratitud está por encima de todo. La soberbia y la arrogancia no te lleva a nada bueno. No me voy a poner a llorar y echarle toda la culpa a ella. Somos seres humanos”, finalizó.

El ampay de la esposa de ‘Cuto’ Guadalupe

Un programa de espectáculos captó a la esposa de ‘Cuto’ Guadalupe ingresando a un hotel en el distrito de Surco. Poco después, se vio a un sujeto ingresar al mismo hotel. Tras una horas, ambos fueron captados saliendo juntos del lugar, pero cada quien se marchó por su lado.