Conoce AQUÍ las conmovedoras historias de los abuelitos del hogar Canevaro 

El hogar Canevaro le abrió las puertas a “Arriba mi Gente” para conocer la historia de los adultos mayores. Son 316 personas las que habitan las instalaciones del hogar ubicado en el distrito del Rímac.

Una de las historias que captó la atención de la reportera Milena Merino fue la de la pareja Carlos Enrique Del Busto Ezeta (85 años) y Lucrecia Vasquez Maqueira (86 años). Ambos están en el hogar Canevaro desde hace varios años y en diciembre de este 2024 cumplirán 60 años de relación.

La pareja se conoció a los 14 años y no tuvieron hijos. Así que se dedicaron a viajar por el mundo y admirarse uno a otro.

Esta tierna historia de amor se refleja en cada palabra de ambos. “Cada día que pasa lo pienso más: me faltaría ella, Dios mío no sé qué hacer. Me emociono porque cada día estoy más cerca de mi Señor”, asegura Carlos Enrique.

Esta tierna historia de amor se refleja en cada palabra de ambos.

