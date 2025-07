Hoy en “Arriba Mi Gente”, veremos la reciente condecoración a la actriz cómica Dayanita y cómo esta situación ha generado un fuerte revuelo en la opinión pública, suscitando críticas no solo por la elección de la figura, sino por el contexto y los recursos utilizados para el evento.

Por su parte, la actriz expresó: “Yo no sabía por qué, esta sorpresa para mí ha sido muy bonita, este reconocimiento hermoso que tienen hacia los artistas. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, nosotros tenemos que sonreír”. “Es mi primera vez, espero que no sea la última, espero que yo sea la nueva presidenta“.

Sin embargo, la condecoración no ha sido bien recibida por la ciudadanía, pues el evento fue llevado de manera inoportuna en medio de las protestas contra la minería ilegal. Muchos usuarios han manifestado que “nadie está sorprendido, pues con este Congreso ya se esperan cualquier cosa”, considerando que hay precedentes de condecoraciones a “la mano derecha de Vladimiro Montesinos” o al grupo musical “La Combinación de la Habana“. También mencionan que este tipo de eventos carecen cada vez más de criterio y que, de condecorar a alguien, debería ser a figuras con una trayectoria más consolidada.

César Delgado, especialista en derecho parlamentario, aclaró en “Arriba Mi Gente”: “Es posible que un congresista cualquiera extienda una carta o pueda incluso generar un diploma, en eso no hay ningún impedimento. El valor que tenga será un valor personal, subjetivo, individual, particular, más allá de que eso sea aceptado por la persona a que se le confiere esa distinción. El asunto es que no se confunda con el otorgamiento de la medalla de honor del Congreso, que debe recibir la aprobación del Consejo”.

Waldemar Cerrón, Tercer Vicepresidente del Congreso, salió en defensa del evento: “ya viene programado desde hace tiempo y no se podía postergar, incluso lo hemos postergado ya tres veces. Los artistas se desplazan a nivel nacional y también los artistas se pronuncian a favor de la minería, de los peruanos. El arte cumple un papel fundamental en la sensibilización de los hombres”.

La principal preocupación que se ha levantado no es tanto la persona condecorada –a quien se le termina perjudicando con la controversia–, sino la transparencia y el uso de los fondos y presupuestos con los que se realizó el evento, pieza detrás de una actividad como esta, hay una fuerte inversión por parte del gobierno.

