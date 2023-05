¿Cómo reconocer y tratar la depresión?: sepa cómo actuar ante este trastorno

Ante el mensaje que compartió Alejandro Sanz a través de sus redes sociales, en el que evidenció estar pasando por un momento complicado en su vida, Arriba Mi Gente recibió en su set al doctor Carlos Bromley para hablar sobre la importancia de cuidar la salud mental.

En el mensaje que compartió a través de su cuenta de Twitter, Alejandro Sanz reveló que no se encuentra en su mejor momento. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. A veces no quiero ni estar”.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, agregó.

En su publicación, Alejandro Sanz confesó que compartió su sentir “por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”.

La exitosa carrera de Alejandro Sanz

El cantautor y músico español nació el 18 de diciembre de 1968 en Madrid, España. A lo largo de su carrera, ha logrado un gran éxito tanto a nivel nacional como internacional, convirtiéndose en uno de los artistas más influyentes y exitosos de la música en español.

Sanz comenzó su carrera musical en la década de 1990, y desde entonces ha lanzado numerosos álbumes que han sido aclamados por la crítica y han obtenido gran popularidad. Su estilo musical abarca una amplia gama de géneros, como el pop, la balada, el flamenco y el rock, entre otros.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Corazón partío”, “Amiga mía”, “Y, ¿Si fuera ella?”, “Cuando nadie me ve”, entre muchas otras. Ha vendido millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, incluyendo múltiples premios Grammy y Latin Grammy.

Además de su éxito musical, Alejandro Sanz es reconocido por su profunda poesía lírica y su habilidad para transmitir emociones a través de sus letras. También ha colaborado con otros artistas de renombre, tanto en el ámbito nacional como internacional.