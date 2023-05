Caso Vinicius: ¿Qué opinan los peruanos sobre el racismo en el fútbol?

España. Lo sucedido en la cancha de Valencia, en un encuentro contra el Real Madrid, desnudó una realidad que se vive en el fútbol, en el cine, en la televisión, en la calle y en todos lados. El racismo sigue imperante y en el pleno siglo XXI, pareciera que nada hemos aprendido del respeto a la dignidad y no discriminación de otro ser humano.

¿Qué sucedió?

Hace unos días, el mundo futbolístico fue testigo del encaramiento del futbolista Vinicius Jr. a unos hinchas del Valencia que empezaron a insultarlo en un partido de fútbol.

Pero los acontecimientos que marcaron la última jornada de la liga española escalaron de tal manera, que hubo solidaridad en todos lados. El emblemático cristo de corcovado en Brasil, se apagó como muestra de apoyo.

Pero este no ha sido el único caso de racismo que ha saltado a los titulares. Pues se recuerda el caso de la película “La sirenita”, que ha generado una gran cantidad de rechazo a través de redes sociales solo porque la protagonista, Hailey Bailey, es afrodescendiente.

“Tienen esta obsesión con mantener el personaje fiel al original, pero no fiel por sus valores, por la historia u otras cosas, si no que hay esta necesidad de aferrarse al color de piel de la protagonista, como si eso definiera la historia o el desarrollo de la película”

Perú: ¿Somos un país racista?

Estos ejemplos solo son una muestra mínima de que en pleno siglo XXI, el racismo no ha sido erradicado por completo, y más aún sigue siendo tolerado. Y en el Perú, no está fuera de ello.

“Bueno, en los colegios a todo el mundo le ponían apodos o sobrenombres y no pasaba nada, mas bien en esta época ya se está llamando la atención”

Javier Gordillo Barrera, es director de la Asociación Cultural “Esencia Negra” y se dedica a difundir la Cultura Afroperuana EN COLEGIOS, como profesor de danza. Para él, la escuela es el primer espacio fuera de la casa donde los niños aprenden a ser racistas.

Si bien el Perú tipifica en su código penal el delito de discriminación, muchos activistas consideran que los esfuerzos pueden ser mayores si se crea una ley contra el racismo.

“Tenemos que aceptar que de un modo u otro, todos somos racistas, y eso lo digo porque yo no puedo decir: Yo sufro de racismo cuando yo en algún momento he sido parte de la causa o efecto. Yo no puedo ser víctima cuando yo he pasado por esta situación por falta de conocimiento, por falta de identidad”

En pleno siglo XXI, hablar de racismo resulta desfasado, Medieval, Arcaico: Sin embargo, lo ocurrido en España o los personajes racistas que popularizan las redes sociales, demuestran que este pensamiento y práctica desfasada no tiene cabida en la construcción de una mejor sociedad.