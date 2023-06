Carlos Wiesse tras disparar contra departamento de su vecino: “Estoy arrepentido, estaba totalmente alcoholizado”

Tras disparar su arma de fuego contra el departamento de su vecino en un edificio de San Isidro, Carlos Wiesse Asenjo fue puesto en libertad. Arriba Mi Gente accedió a la manifestación del abogado quien utilizó la defensa de encontrarse bajo los efectos del alcohol para así no hacerse responsable de sus actos.

El Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundado el requerimiento fiscal de encarcelamiento contra Carlos Wiesse Asenjo, dejándolo en libertad bajo una serie de condiciones.

En su defensa, el abogado del acusado señaló que su defendido actuó bajo los efectos del alcohol. Según explicó, el incidente se debió a que Carlos Wiesse Asenjo se confundió de domicilio, pensando que era su departamento. Sobre los disparos, señaló que intentaba abrir la puerta para ingresar a su domicilio.

¿Qué dijo Carlos Wiesse Asenjo tras lo ocurrido?

Durante la audiencia, el acusado aseguró sentirse arrepentido de sus acciones. “Me siento totalmente arrepentido. Me siento sorprendido porque estaba totalmente alcoholizado. Viendo los videos, me he sorprendido de cómo he actuado. Estoy dispuesto a pagar los daños materiales. Yo no tengo antecedentes penales, no he lesionado a alguien con mi arma de fuego. Nunca he tenido ningún tipo de pelea con el agraviado, no lo conocía”.

Entérate de todos los detalles de esta historia ingresando al video de Arriba Mi Gente.