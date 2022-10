Callao: Vecinos se quejan por obras inconclusas de Sedapal

Obras inconclusas de Sedapal afectan a los vecinos del Callao. La empresa que provee agua potable se encontraba reparando una tubería rota, en la Urbanización Boterin, sin embargo, no terminaron el trabajo y dejaron varios huecos en la pista, que se han convertido en depósitos de basura.

“La última vez que han llegado ha sido el 22 de octubre, se había roto la tubería porque pasó un carro y ellos han venido porque el agua del desagüe se estaba saliendo hasta el mercado“, explicó una propietaria de una casa aledaña al lugar.

El sitio cuenta con huecos que todavía no han sido tapados, los vecinos comentaron que una señora se cayó y se lastimó la pierna. Otro de los problemas que han traído estos agujeros es el acopio de la basura, algunos ciudadanos los utilizan para tirar desechos aquí por lo que hay una gran presencia de moscas.

Además de esto, también mencionaron que ya han presentado una queja, no obstante, no tuvieron respuesta. “Dijeron que iban a llegar el lunes, pero lamentablemente nos tontean porque ha llegado el lunes, pasó otro lunes y hasta ahora no llegan”, contó una mujer.