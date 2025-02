En Arriba Mi Gente, el reportero Rob Reyna dio detalles sobre la situación de la extorsión en la capital. Se trata de una modalidad que cada vez más delincuentes ponen en práctica. “Se han dado cuenta que extorsionar es algo que les resulta más rentable y menos riesgoso”, explica Víctor Quinteros, especialista en seguridad ciudadana.

Este modo de delinquir no deja de atormentar a los pequeños y grandes empresarios. De acuerdo con el experto, 50% de bodegueros son víctimas de extorsión, 7 de cada 10 transportistas son víctimas también y los comedores populares tampoco se escapan de las garras de los extorsionadores.

“Como si fuera un impuesto. No solo para que no te maten a ti, sino para que no maten a tu familia, no maten tus sueños”, lamentó uno de los entrevistados.

Aunque autoridades como Juan Carlos Castro, ministro del Ambiente, insistan en que hay una mejora en la lucha contra la criminalidad, lo cierto es que las cifras lo DESMIENTEN. Solo en enero, Sidpol (Sistema de Denuncias Policiales), 786 denuncias fueron reportadas durante enero de 2025.

“Es terrible, uno NO puede tener un pequeño negocio y salir adelante y que venga otra persona sin hacer nada y que se lleve tu dinero. No puede ser, no hay negocio que se salve, cualquier negocio por pequeñito que sea, vienen y te sacan aunque sea un sol. Eso es lo que tú estás trabajando para tu familia. ¿Qué hace el gobierno?”, se quejó otra de las entrevistadas.

Solo fue cuestión de tiempo para que los vecinos del ministro del Ambiente revelaran la inseguridad que se vive en la zona. La situación de la extorsión se hace más grave cuando las cifras arrojan que solo el 75% de afectados NO DENUNCIA.

Mira el reportaje completo en la parte superior de la nota.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR