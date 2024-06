Bulimia y anorexia: en Perú el 10% de los adolescentes tiene trastornos de conducta alimentaria

Se estima que más del 10% de adolescentes en nuestro país tiene trastornos de conducta alimentaria, problemas de anorexia y bulimia. Esto puede llevarlos a perder la vida si no reciben tratamiento adecuado y a tiempo.

Actualmente el rango de edad de pacientes con estas enfermedades ha bajado. Es a partir de los 9 años. La psicóloga “Si hablamos de anorexia y bulimia, es la obsesión por bajar de peso. En la anorexia, esta obsesión lleva a no comer, a hacer mucho ejercicio y se llama anorexia nerviosa restrictiva”, explicó la psicóloga Diana Pacheco.

En Arriba Mi Gente presentaron dos devastadores casos que cuentan el difícil proceso que es lidiar con esta enfermedad. “Hasta ahora me duele el que quizá no me hay despedido de su niñez, de pronto ella entró a una etapa de crisis (…) Parte de la patología trae otros trastornos, ella muchas veces me dijo ‘¿por qué me has tenido, mamá?'”, narró una madre que tuvo que vivir la enfermedad a través de su hija.

