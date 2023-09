Bellavista: Municipalidad le debe 150 mil soles en CTS a mujer fallecida en el 2021

Un caso realmente indignante. Arriba mi Gente detalló esta mañana la situación que atraviesa la hija de Liliana Morán Tejada, la cual es una señora que falleció en el 2021 y que la Municipalidad del Bellavista le adeuda más de 150 mil soles. La mujer trabajó más de 38 años, pero hasta el momento no le han pagado nada por asegurar no tener dinero.

Resulta que tras sus 38 años de servicio a la institución pública, la municipalidad le adeudaba cargos como CTS y devengados, pero la mujer falleció y no obtuvo pago alguno. Ante esto, fue su hija quien reclamó el dinero, pero no ha obtenido respuesta alguna por su denuncia ni el reclamo efectuado. Arriba mi Gente pudo comunicarse con su hija, quien aseguró muy indignada que no había recibido dinero alguno.

La hija reclamó por la CTS de su madre

“Solo quiero que se respete la memoria de mi madre. Ahora que no está conmigo, ellos le deben este dinero por su CTS y sus devengados, pero no tengo respuesta. Son 38 años los que le adeudan”. De esta forma, Claudia Nole, la hija de la señora fallecida, reclamó por los derechos y los años de servicio de su madre, la cual falleció hace 2 años y aún no obtiene respuesta.

