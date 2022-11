Bebé de cinco meses vive internada desde que nació y aún no tiene diagnóstico

Brianna nació hace cinco meses y desde entonces está internada. La bebé no conoce su casa ni a la mayoría de sus familiares debido a que posee una extraña condición médica, pues nació con los intestinos afuera.

María Elena Pilco, madre de la menor, contó para Arriba Mi Gente que su pequeña hija tiene gastrosquisis, una extraño padecimiento médico que le ocurren a entre uno y cinco bebés de cada diez mil. Debido a esta condición, Briana fue sometida a dos operaciones, sin embargo, las cosas no mejoraron.

Tras las cirugías se le detectó una peritonitis por lo que le quitaron 40 centímetros de intestino. A raíz de esto Briana no puede absorber bien los nutrientes de sus comidas y baja de peso constantemente. Su alimentación es por las venas y no puede ser llevada a su casa porque el hospital San Bartolomé, no tiene un diagnóstico correcto del hospital Sergio Bernales, el centro de salud donde fue atendida en un principio.

María Elena Pilco tiene otro hijo de cuatro años al cuál no ha podido ver desde el nacimiento de Briana. “Mi mamá cuida a mi hijito, mi esposo trabaja y a veces no hay tiempo. Desde junio no va al colegio, porque no hay quién lo lleve”, explicó entre lágrimas.

¿Cómo apoyar a Brianna?

Brianna necesita la ayuda de las personas ya que requiere catéteres para poder alimentarse y botar sus desechos por medio de una bolsa de ostomía. Además de esto también se le suministran vitaminas y otros insumos para que pueda recuperarse. Para comunicarse con su madre se puede llamar al teléfono 960317598