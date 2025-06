La pequeña Lucianita, de tan solo 3 años y 3 meses, ha sido diagnosticada con sordera bilateral profunda, que es la pérdida de la capacidad auditiva de ambos oídos. El pedido de ayuda de los padres de la menor llegó hasta “Arriba mi Gente”, y a continuación te contamos su caso.

Amanda Mori, mamá de Lucianita, conversó con el programa de Latina y confirmó que su hija necesita implantes cocleares en ambos oídos para recuperar la audición. Sin embargo, el costo de cada uno es de 25 mil dólares; por lo que la familia tiene que reunir alrededor de 200 mil soles.

Es necesario que se pongan los implantes a temprana edad para que, de esa manera, la menor tenga un mejor desarrollo del lenguaje y la audición. Además, es necesario hacerlo antes de los 4 años porque si no perderá para siempre la opción de hablar correctamente.

“Fue un parto complicado. Ella nació y estuvo dos meses en UCI. La doctora me dijo que mi hija tenía un problema en el corazón y que tenía 3 días de vida; tenía problemas de neuro, genética, endocrino. Ha superado todo, está con control anual. Pero, el año pasado recién nos hemos dado cuenta de que era sorda. Tenía más de 2 años y no hablaba, no volteaba al escuchar su nombre. La llevamos a su control y nos dijeron que tenía sordera bilateral profunda. Su oído es como si, hasta ahora, no naciera”, comentó Amanda.

Si desea ayudar a que Lucianita tenga la posibilidad de escuchar, puede aportar su granito de arena a Yape 902965869 o Plin 966330461.

También a la Cuenta de Ahorros en Soles de BCP: 19301558934079; CCI: 00219310155893407910.

Y cuenta en BBVA: 00110814160264110209; CCI: 01181400026411020916 a nombre de Amara Mori.

