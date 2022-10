Arriba Mi Gente: Susy Díaz nos realizó un recorrido por su casa

Un equipo de Arriba Mi Gente se trasladó hasta el distrito de La Molina para visitar a Susy Díaz, uno de los personajes más queridos de la farándula nacional. En este divertido enlace, la interpreté de “Mueve la cabeza” nos abrió las puertas de su hogar y hasta nos preparó uno de sus platos favoritos: una rica quinua con queso.

Luego de darnos la receta de este delicioso platillo saludable, Susy nos hizo un recorrido por su casa. Pero so no fue todo, ya que la madre de Flor Polo Díaz también nos presentó a las lindas mascotas que la acompañan en su hogar.

Durante la entrevista, Santi Lesmes se animó a preguntarle por su vida sentimental. Sin miedo a responder esta interrogante, Susy Díaz reveló que ha tomado la decisión de mantenerse soltera por un tiempo para dedicarse de lleno a su hija y sus nietos.

“Tengo admiradores, pero llegó el momento de darle todo mi tiempo a mi hija y mis nietos. No me interesa tener una pareja al lado que me esté molestando. Mi tiempo es oro y es para mi familia”, dijo Susy Díaz.