Arriba mi Gente: Región Lima en alerta máxima por huaicos

Problema latente. Como casi todos los veranos, la región de Lima se está viendo afectada a causa de los huaicos, producto del incremento de las lluvias al interior del país. En Arriba mi Gente hacemos un repaso de lo que está sucediendo en la ciudad, así como también en la periferia de la misma.

Uno de los sectores más afectados dentro de la región es la provincia de Yauyos. El equipo de Arriba mi gente acudió al lugar para documentar lo sucedido, registrando muchas inundaciones en los centros escolares, casas, locales, etc. Cabe destacar que las autoridades aún no se hacen cargo de esto y no han atendido como debe ser al sector afectado de Yauyos.

Por su parte, dentro de la ciudad capital se ha despertado un nivel de alerta a causa del incremento del cauce del río Rímac. Este sube su volumen por esta temporada en la que las lluvias de verano son más fuertes, causando muchas veces aluviones o huaicos a su paso. Lo que se quiere evitar es algo similar al 2017, cuando los deslizamientos dañaron muchas partes de Lima.

