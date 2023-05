Arriba mi Gente: ¿Qué prefieren los peruanos, pollo a la brasa o anticuchos?

Imposible quedarse con uno. Esta mañana, el equipo de Arriba mi Gente salió a las calles de Lima en búsqueda de averiguar las preferencias de los comensales peruanos. La duda era si preferían pollo a la brasa o anticuchos, una disyuntiva muy difícil de resolver, pero no imposible.

Nuestro reportero, Jorge Solari, fue en búsqueda de las personas que consumían estos platillos. “Los dos, no es posible decidir, no me puedes hacer esto”, entre otros comentarios más fueron los más destacados. En general se conoce que ambos son del gusto de la gran mayoría debido a su tradición, sabor e historia.

¿Y tú, cuál prefieres? ¿Un rico anticucho o un clásico pollo a la brasa? No te pierdas todos los detalles haciendo clic en el video de Arriba mi Gente.