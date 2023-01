Arriba Mi Gente: Madre pide operación para su hija con Escoliosis

Una madre de familia necesita ayuda para operar a su hija diagnosticada con Escoliosis neuromuscular. La señora es aportante de EsSalud y antes de la pandemia, el seguro tenía convenio con la clínica San Juan de Dios. Debido a la pandemia, el convenio finalizó por lo que ahora debería pagar 100 mil soles por la operación de su hija.

“Mamá tú me hiciste una promesa de operarme y ya no aguanto, ya no aguanto este dolor por que todos los días estoy tirada en la cama. Me levantó cuando ustedes me ayudan. Estoy un rato sentada en la silla y de ahí ya no puedo porque los dolores empiezan otra vez.“ palabras de la Marilyn de 16 años hacia su madre.

Marilyn es una adolescente de 16 años que nació con hipotonía, pero a los 14 años su situación médica se agravó. Ella fue diagnosticada con Escoliosis Neuromuscular; es una malformación a la columna que le provoca serios dolores, por lo que caminar le resulta imposible. Incluso mantenerse sentada, también es doloroso.

Marilyn: ¿Qué es lo que necesita?

La menor de 16 años, necesita ser intervenida con urgencia para corregir la forma de su columna y mejorar su calidad de vida, de no hacerlo terminaría postrada en una cama. Por desgracia el precio de la operación asciende a 100 mil soles, dinero con el que su familia no cuenta.

Antes de la pandemia, Marilyn esperaba por esta operación en EsSalud, gracias a que existía un convenio entre el seguro y la clínica San Juan de Dios. Sin embargo este acuerdo se canceló, dejando a varios pacientes como ella sin poder ser intervenidos.

Si bien la operación podría ayudar a Marilyn a ser independiente, el riesgo es bastante alto. Según le han explicado los médicos a su madre.

¿Cómo podemos ayudarla ?

Esperanza, es la madre de la menor de 16 años y es una mujer que nunca ha dejado de luchar por sus dos hijas, a pesar de su discapacidad. Ella le hizo una promesa a Marilyn y espera cumplirla antes de que sea demasiado tarde.

Esta adolescente es como cualquier chica de su edad que quiere salir con amigas, pasear, tener una carrera y en un futuro depender de sí misma. Una operación, podría hacer que sus sueños empiezan a hacerse realidad. Si usted desea ayudarla a que logre operarse, puede hacerlo de manera voluntaria.