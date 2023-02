Arriba Mi Gente: Madre exige justicia para su hijo en cuidados intensivos

Madre exige justicia. Un joven de 23 años sufre terrible accidente en la Av.Javier Prado y a causa de ello tiene un daño cerebral irreparable. Su madre pide que se haga justicia y que se esclarezca cómo ocurrió el accidente que dejó en ese estado a su hijo.

La vida de Mariella cambió trágicamente el 16 de diciembre del 2022, día en el que su único hijo, Renzo de 23 años, sufrió un grave accidente que lo ha dejado postrado en la cama de un hospital con un pronóstico que a ninguna madre quisiera escuchar.

“Lo peor que pueden decir a una madre, es que el pronóstico de tu hijo sea reservado. Tiene traumatismo encéfalo craneano con secuelas severas. Es muy doloroso para mí. Es mi único hijo, es la razón de mi vida. Yo vivo sola con él y mi mascota. Éramos los tres.” nos menciona Mariella Calderón, madre de Renzo.

¿Cómo fue que sucedió el accidente?

Ese día Renzo, salía de una reunión con amigos en el centro aeronáutico de la FAP, en la Cdra.10 de la Av. Javier Prado Oeste en San Isidro. Una cámara cerca al lugar, registró el momento exacto en que este joven es impactado por un auto que lo hace volar varios metros. Lo primero que se observa es a dos autos que pasan la línea recta con sentido de Este a Oeste. 5 segundos después, aproximadamente, aparece otro auto. Apenas se logra ver la caída de Renzo sobre la vereda.

Esta otra cámara registra al auto detenerse a unos metros y estacionarse en el carril derecho con las luces de emergencia.

La persona que conducía el auto el cual atropelló a Renzo se identificó como Felícitas Small Handabaka, de 60 años. Ella en su manifestación, le dijo a la policía que Renzo se había lanzado contra su auto. Hecho que la familia de este muchacho, desmiente por completo.

¿Qué dijo la señora?

La declaración de Small Handabaka, fue utilizado por la aseguradora para no brindarle la cobertura del SOAT. Como se lee esta carta enviada al hospital central de la FAP.

Comunicado Interseguro: Por lo anteriormente expuesto, le informamos que la solicitud carece de cobertura debido a que las lesiones sufridas por el señor Mosquera Calderón Renzo Eduardo, han sido autoinferidas, de acuerdo con las declaraciones brindadas.

Preliminarmente en la inspección técnica policial, se ha determinado que la visibilidad era buena en profundidad y amplitud. Además, en el lugar, no se apreciaron huellas de frenado.

Fuimos hasta la casa de Felicitas Small y conseguimos su versión de lo que, para ella, ocurrió ese fatídico 16 de diciembre.

“Esa es una conclusión a la que llegó la fiscal. Lo que yo dije es que sentí, fue un impacto en el parabrisas. Yo ni siquiera lo vi al joven en realidad. ¿Su seguro ha tomado esto como un acto suicida y por eso le han quitado el seguro? Sí, pero yo justamente he mandado una carta notarial a interseguro, me he comunicado con los abogados de ahí y que se hagan cargo porque como pueden ellos sacar conclusiones cuando la investigación está en curso.” palabras de Felicitas Small

¿Qué ha dicho la Fiscalía?

La fiscalía ha pedido ampliar el plazo de la investigación por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones culposas en contra de Felicitas Small.

Renzo tiene 23 años, estaba en el séptimo ciclo de la carrera de Administración y Negocios en la UPC. Además, era un chico becado por ser un futbolista destacado, lamentablemente el accidente que sufrió, podría dejarlo sin volver a caminar.

Para los médicos, el daño cerebral es irreparable, aunque para esta madre, la esperanza es lo último que se pierde.