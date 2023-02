Arriba Mi Gente: Madre de niño denuncia negligencia de EsSalud

Madre de niño con múltiples males congénitos, denuncia que EsSalud cometió negligencia médica en la operación de su hijo. A su niño sólo le tenían que extraer el único riñón con el que nació, pero le cortaron por el lado equivocado.

Nicolás es un niño de 11 años, que fue diagnosticado al nacer con varias enfermedades congénitas, las cuales le impiden desarrollarse como un niño cualquiera. Sus padres hacen hasta lo imposible para que él viva una vida normal. Pero lamentablemente, esto se hace cada vez más difícil.

Soledad, la madre de Nicolás, lucha contra la corriente, no solo por las enfermedades de su hijo, sino contra todo el sistema de Salud. Ella denuncia que en el hospital Rebagliatti, le hicieron una mala intervención a su niño, que le ha traído consecuencias severas a la salud.

Ingresó a la lista de espera de trasplante renal y se me indicó que habían detectado un reflujo vesical o sea el retorno de la orina al riñón y que la condición para seguir en esa lista de espera era justamente era para retirar el riñón y así evitar infecciones. Sin embargo, al hacerle la cirugía me indicaron que no le habían encontrado el riñón ese primer día que salió el doctor a explicaciones, el informe que no le habían encontrado el riñón.

De acuerdo con las ecografías que se realizaron al menor y que, nos proporcionó la madre. Se puede apreciar que el único riñón con el que nació Nicolás, se ubica en la parte derecha. En la cavidad izquierda, como se lee se indica que no se logra visualizar. Soledad, denuncia que la operación se hizo con una ecografía errada, la cual indicaba que el riñón estaba del otro lado.

En la operación donde finalmente no se le puede extraer el riñón a Nicolás porque los médicos no lo encontraron, el niño habría sufrido daños irreparables.

Essalud se pronunció: ¿Qué fue lo que dijo?

Por su parte EsSalud contestó sobre este caso a través de un comunicado donde aseguran lo siguiente:

COMUNICADO ESSALUD

“Durante la operación, lamentablemente se presentaron complicaciones que en algunas intervenciones quirúrgicas de este tipo suceden, por ser de alta complejidad, las cuales fueron atendidas inmediatamente sin compromiso de vida ni daño permanente al paciente”

Al nacer, los médicos, le dijeron a Soledad que su hijo, probablemente, nunca llegaría a caminar, pero este pequeñito, desafió la medicina y con mucho esfuerzo logró hacer cosas imposibles. Sin embargo, después de la fallida intervención su estado emocional ha decaído a tal punto que ya no quiere ni asomarse al hospital.