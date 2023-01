Arriba Mi Gente: Los futbolistas y sus problemas con la justicia

El futbolista brasileño, Dani Alves, fue acusado de agresión sexual por parte de una joven española, quien asegura que Alves la encerró y ultrajó en el baño de una discoteca en Barcelona. Hace un par de horas, Dani fue trasladado de prisión para garantizar su seguridad.

Pero no es el único jugador que ha tenido problemas con la ley. Ronaldinho, Bruno Fernandes de Souza, el jugador Tunecino, Nizar Trabelsi, son algunos de los peloteros que conforman la larga lista.

Dani Alves y los futbolistas que fueron a la cárcel

De las canchas a las rejas. La estrella de fútbol, Dani Alves, está en prisión, luego de que fuera acusado por una joven española de ‘Agresión sexual’. Delito que las leyes españolas castigan con hasta 12 años de prisión.

Este hecho habría ocurrido el último 30 de diciembre al interior del baño de una discoteca en Barcelona, donde según la denunciante, el ex jugador del Barcelona, la habría encerrado y forzado a tener relaciones sexuales.

Ante el riesgo de fuga, la jueza ordenó que el jugador brasileño, fuera encarcelado y luego trasladado a otro penal, que fue cambiado hace un par de horas a otro penal para garantizar la seguridad de Dani Alves.

Por otro lado su club actual, ‘El Pumas de México’ decidió despedirlo.

Agresión sexual: ¿Cuál fue la respuesta de Dani Alves?

El jugador brasileño ya había desmentido la versión de la joven española, pero tuvo varias contradicciones. Primero aseguró que nunca la había visto, luego que se cruzó con ella en el baño y después aceptó haber mantenido relaciones sexuales pero consentidas.

“Me gustaría desmentir todo primero. Yo estuve en ese sitio con más gente disfrutando. Todo el mundo que me conoce sabe que me encanta bailar, disfrutar pero sin invadir el espacio de los demás. Siempre respetando el entorno, y cuando tú eliges ir al baño, pues no tienes que preguntar quién está en el baño. Lo siento mucho pero no se quien es esa señorita, no se su nombre, no la conozco, no la vi nunca en la vida”

Pero no es el único caso: Hay otros más escalofriantes

Uno de ellos es el horrendo crimen, cometido por el portero brasileño, Bruno Fernandes de Souza, quien ordenó que secuestren, torturen y asesinen a su ex novia. Además alimentó a unos perros con el cadaver de la víctima. El futbolista fue condenado a 22 años de prisión