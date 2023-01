Arriba Mi Gente: Joven fue a denunciar a la comisaría de Pueblo Libre y ahora es víctima de robo

Flavio Gómez, es un joven ingeniero que sufrió un intento de robo de su billetera. Cuando fue a denunciar a la comisaría de Pueblo Libre, él menciona que le pidieron como medio probatorio sus pertenencias, en este caso fue su billetera que almacenaba todo sus documentos entre ellos sus tarjetas.

Tras desistir de la denuncia, los agentes policiales le devolvieron su pertenencia, pero la sorpresa fue que a los días, empezaron a realizar compras indebidas que ascienden a casi 4 mil soles.

“Jamás en la vida y te soy sincero, jamás en la vida iba a desconfiar o creer que un policía iba hacer algo malo con mi billetera o con mis tarjetas, jamás”, expresa Flavio

¿Pero cómo sucedieron los hechos?

Flavio André Gómez Aguilar, acudió a la comisaría de Pueblo Libre para realizar una denuncia por intento de robo de su billetera.

Pero nos explica que aquél día sufrió un fuerte ataque de ansiedad que le generó taquicardias y pidió que lo lleven al Hospital Rebagliati para que sea atendido de emergencia.

“Habrán pasado unas dos horas y media en las que yo empecé a sentir mal y dije: Ok desisto de presentar una denuncia, me quiero ir al hospital porque me siento mal, Y cuando me devuelven la billetera, la billetera estaba con las tarjetas fuera. Entonces había sido manipuladas”, declaraciones de Flavio para el reportero de Arriba Mi Gente.

¿Que dijo al respecto el Comandante de la comisaría de Pueblo Libre?

Acudimos a la comisaría de Pueblo Libre para obtener respuestas sobre este delicado caso que involucra a un policía.

El comisario señaló que la custodia temporal de la billetera se realizó por pedido de la madre de Flavio, con quien acudió a la comisaría porque no quería que su hijo realizara ciertas compras con su tarjeta.

El comandante Cruz también señaló que se someterán a las investigaciones pertinentes para absolver este caso.

-Reportero: ¿Podría existir la posibilidad de que algún personal haya tomado foto a esas tarjetas?

-Comandante: Podría existir la posibilidad, yo creo que sí. Pero para eso se va a realizar una investigación.

Pero Flavio está seguro que el robo cibernético que sufrió podría haber sucedido en la comisaría y que alguien manipuló sus tarjeta, durante las dos horas y media que permanecieron bajo custodia policial

Hasta que se resuelva este caso, existe un joven que vive mortificado por el robo de casi 4 mil soles de su tarjeta. Y a una institución que se ve envuelta en un caso que de confirmarse responsabilidad, tendría consecuencias gravísimas.