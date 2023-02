Arriba mi Gente: Despistaje gratuito de cáncer de piel

A cuidarse. Esta mañana, el equipo de Arriba mi Gente visitó las inmediaciones de la playa Agua Dulce en Chorrillos, debido a que la Liga Contra el Cáncer se encontraba brindando despistajes gratuitos. A pesar de la ausencia del sol hoy, el calor se encuentra presente y en esta nota detallamos los riesgos que tiene el mismo.

Alberto Pajuelo, cirujano oncológico, nos mencionó hoy sobre los cuidados que uno debe tener en esta etapa del año: “El bloqueador solar es muy importante. Si bien es cierto no hay sol hoy, eso no quiere decir que no exista radiación”. Además de ello, destacó la labor que viene haciendo la Liga Contra el Cáncer: “En el mes de enero hemos hecho casi 500 despistajes y apuntamos a mucho más”.

Cabe destacar que estos puestos de despistaje contra algún problema oncológico estarán ubicados en varias playas de Lima, en el ‘frontis’ de la RENIEC del Centro de Lima y el Parque Zonal Huiracocha.

¿Quieres saber más detalles acerca de esta iniciativa? Dale clic al video de Arriba mi Gente y no te lo pierdas.