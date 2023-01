Arriba Mi Gente: Despiden a profesora de primaria por quedar embarazada

No le renovaron más. Esta es la historia de Ana de la Cruz, es profesora de primaria y al quedar embarazada, las autoridades del colegio Santa Isabel, del distrito de Surco, donde laboró por cuatro años, no solo decidieron cortarle el sueldo de S/. 1800 a S/.1025.

Ahora no le han renovado el contrato, dejándola en la calle con una hija recién nacida.

“Mis Viviana Carbonero Landi, directora del colegio Santa Isabel, le pido a usted por favor que reconozca todos los derechos que me corresponden. Que sea consciente de todo el atropello que ha tenido conmigo estando enferma y cuando se enteró que yo estaba gestando”, menciona la afectada.

La felicidad de Ana por convertirse en madre por primera vez se vio empañada por una pesadilla que empezó en Junio de 2022, cuando su salud se deterioró. Los malestares le impidieron cumpir con su labor de maestra de tercer grado de primaria, y según nos cuenta. Justificó sus faltas a su centro de labores, con los documentos correspondientes.

Incluso asegura que enviaba los archivos de las clases para sus alumnos, pues su descanso médico se prolongó por dos meses. Tiempo en el que ella siente que no recibió el apoyo necesario por parte de las autoridades del colegio Santa Isabel.

¿Ana necesita ser operada?

Ana no la está pasando nada bien y ahora necesita ser operada de la vesícula, sin embargo, esta intervención no pudo realizarse porque Ana se enteró que estaba embarazada.

Ana quería retornar a su puesto de trabajo, su salud ya había mejorado. Sin embargo, la directora del colegio, Viviana Carbonero, no se lo permitió.

“Yo le dije a ella que me sentía bien, que tenía dolor lumbar pero que sí tengo ánimos de regresar. Ella me dijo que no me veía bien mi semblante y que ha pensado en bajarme el sueldo. De lo que yo ganaba 1800 soles me bajó a 1025 soles. Con descuentos de EPS y ONP. Con la condición de que el año que viene regrese.”

¿Cuál fue la respuesta de la directora del colegio?

No se sabe con claridad, cuál fue la base legal de la directora del colegio Santa Isabel, para no permitir que Ana retorne a sus labores y sobre todo reducir la remuneración de esta maestra, más aún encontrándose en etapa de gestación.

Pero las decisiones arbitrarias continuaron. Cuando Ana dio a luz, el 01 de enero de este año en la clínica no habrían reconocido el convenio de seguro de salud, llegando a cobrar por el servicio.

Tras el estrés de buscar quien le preste el dinero para pagar la clínica, la siguiente sorpresa fue enterarse de que su contrato laboral venció el 31 de diciembre y no había sido renovado. Otro atropello a la ley que protege a las mujeres gestantes y en periodo de lactancia. De ser despedidas o que sus contratos no sean renovados hasta 90 días después de haber dado a luz.

Ana de la Cruz: ¿Cuál es su situación actual?

Ana se hace cargo de todos los gastos que implica traer un bebé al mundo, pero sin trabajo ha quedado desamparada y sin un seguro de salud para su atención post parto y los primeros chequeos de su hija.

Su desconocimiento acerca de sus derechos como gestante y madre lactante le hicieron presa fácil del abuso de sus empleadores.