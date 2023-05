Arriba Mi Gente: ¿Cuál es el estado de salud del actor Christian Thorsen?

El actor Christian Thorsen reveló a través de las redes sociales que fue diagnosticado con cáncer de próstata. En el video que publicó en el canal de YouTube del Centro Médico Antroposófico en el Perú, dio a conocer que le dieron 36 meses de vida. Aun así, se sometió a un tratamiento alternativo que le permitió ir recuperándose satisfactoriamente.

Según explicó, cuando le diagnosticaron cáncer de próstata le dijeron que este había hecho metástasis en los huesos y pulmones. Los médicos le informaron que las quimioterapias ya no servirían de nada y que su esperanza de vida sería corta.

Sin embargo, Christian Thorsen recurrió a la terapia de Muérdago para intentar superar a este mal. El mencionado tratamiento le está ayudando a recuperar sus ánimos y a sobrellevar la enfermedad.

“Fortalecía el sistema inmune. Yo quería dejar de lado la quimio y esto era una forma de tratar la enfermedad. Ya no hay ningún dolor, ni una molestia, y yo diría que me siento muchísimo mejor. No he tenido efectos adversos en el Muérdago y siempre llevo un control en el centro médico”, contó en el video que publicó en redes sociales.

¿Cuál es el estado de salud de Christian Thorsen?

Gracias al tratamiento del Muérdago, Christian Thorsen aseguró que está combatiendo la enfermedad de manera éxitosa. “Parece que está dando muy buenos resultados, en la última tomografía había rezagos de cáncer, pero no había indicación que había cáncer en los huesos”.