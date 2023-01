Arriba Mi Gente: Choque de mototaxis deja a madre de familia con múltiples fracturas

Tu problema es nuestro problema. Esta es la historia de FredMarys Borjas, que desde el día 4 de enero sufrió un accidente cuando la mototaxi en la que viajaba (Sin SOAT) chocó con otra mototaxis en Los Olivos.

Como consecuencia de este accidente, esta mujer tiene la pierna fracturada. En estos momentos Fredmary se encuentra hospitalizada en el hospital Carrión, a la espera de poder ser operada, pero no hay SOAT que cubra esta operación que estaría costando 18 mil soles.

Mientras tanto su esposo Junior, ya está endeudado por los gastos que genera el hospital, la comida, pasajes, pañales y medicinas para su esposa.

¿Qué sucedió?

La negligencia de uno irresponsables choferes de mototaxi, ha dejado a esta madre de cuatro niños postrada en la cama de un hospital desde hace 25 días con la pierna rota y sin poder operarse pues el vehículo en el que FredMarys Borjas viajaba, no contaba con SOAT.

El accidente ocurrió en los Olivos y fue captado por una cámara de seguridad, allí podemos observar la imprudencia de ambos conductores. Joaquín Manuel Arévalo Lozada de 33 años, es el conductor de la mototaxi azul. Queda registrado el momento exacto donde se le ve que va a gran velocidad e impacta contra la mototaxi de Javier Llerena de 71 años.

Se complica la situación

FredMarys, tiene 26 años y junto a Junior, su esposo deciden venir al Perú desde hace cinco años a trabajar duro y construir un mejor futuro para sus cuatro hijos. Ellos se dedican al rubro de la piñatería, pero ahora, no sabe hasta cuándo estará imposibilitada de seguir trabajando y cuidando a su pequeños.

“Necesito que me ayuden por favor, no tengo los recursos para pagar la operación. Me dicen que son 9 mil soles y que por favor me ayuden a poner la denuncia, que se hagan responsables los que estuvieron en el coche” nos comenta FredMarys.

“Yo me estoy movilizando con la comisaría ‘Sol de Oro’, donde llevé los papeles a la fiscalía. Estoy esperando aún, dice que esa denuncia puede demorar un par de meses, o hasta más para que pueda ser procesada.” menciona el esposo de la víctima.

FredMarys necesita nuestro apoyo: ¿Cómo podemos ayudar?

Ahora es junior, quien tiene toda la carga familiar y también está pendiente de la recuperación de FredMarys, pero no pueden con todos los gastos que genera el estado de salud de su esposa.

Esta familia pide que se haga justicia con esos inescrupulosos choferes que no tienen respeto por la vida de sus pasajeros, pero, sobre todo, esta madre tiene el tiempo en contra para poder recuperarse de esta grave lesión. Toda ayuda que sume para que FredMarys pueda ser operada, será bienvenida.