Arriba Mi Gente celebró el Día Mundial de Star Wars

Arriba Mi Gente se sumó al Día Mundial de Star Wars. Nuestros conductores recibieron en el set a los personajes de la icónica película representados por conocidos cosplayer peruanos. Darth Vader, Chewbacca y R2-D2 nos regalaron un divertido momento junto a Fernando Díaz, quien fue el encargado de entrevistarlos.

Recordemos que Star Wars es una franquicia de ciencia ficción creada por el cineasta George Lucas. La película original de Star Wars, ahora conocida como Episodio IV: Una nueva esperanza, se estrenó en 1977 y se convirtió en un fenómeno cultural. Le siguieron dos secuelas, Episodio V: El imperio contraataca (1980) y Episodio VI: El retorno del Jedi (1983), que completaron la trilogía original.

Desde entonces, la franquicia se ha ampliado para incluir tres precuelas, Episodio I: La amenaza fantasma (1999), Episodio II: El ataque de los clones (2002) y Episodio III: La venganza de los Sith (2005), así como una trilogía secuela, Episodio VII: El despertar de la fuerza (2015), Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017) y Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019).

¿Por qué se celebra el Día Mundial de Star Wars el 4 de mayo?

Esta fecha se ha convertido en una celebración informal de la cultura de Star Wars en todo el mundo. El origen de la celebración se remonta a un juego de palabras en inglés: “May the Fourth” (may the force), que suena similar a la frase icónica de la saga “Que la fuerza te acompañe” (“May the force be with you”).

La primera vez que se usó esta frase para celebrar el Día de Star Wars fue en 1979, cuando los británicos publicaron un anuncio en el periódico London Evening News para felicitar a Margaret Thatcher por su reciente elección como primera ministra del Reino Unido, que decía: “May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations”. Desde entonces, la fecha se ha popularizado y ha sido adoptada por los fans de la saga como un día de celebración de todo lo relacionado con Star Wars.