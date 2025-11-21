¡Aprende a preparar un DESAYUNO POWER CON BATIDO DE PROTEÍNAS con Paul Martin!
¡Aprende a preparar un DESAYUNO POWER CON BATIDO DE PROTEÍNAS junto a Paul Martin, nuestro chef invitado del día en Arriba Mi Gente!
El querido actor que interpreta a Rubén en “Eres mi bien” llegó al set para enseñarnos paso a paso cómo preparar un desayuno nutritivo, energético y perfecto para empezar el día con toda la actitud.
En Arriba Mi Gente, Paul nos sorprendió con una receta ideal para quienes buscan algo rápido, saludable y lleno de sabor. Durante el programa, explica cada detalle para conseguir un batido cremoso y un complemento proteico que combina perfecto, demostrando que comer rico también puede ser súper práctico.
Se muestran los ingredientes principales y el proceso completo en vivo, reforzando la idea de que un buen desayuno puede ser delicioso, fácil de preparar y poderoso. ¡Tú también puedes hacerlo en casa y disfrutar de un resultado que te llenará de energía desde la primera cucharada!
Ingredientes:
🥤 Para el Batido Power:
500 ml de leche de almendras
6 cdas. de avena preparada
6 cdas. de chía
Nueces y almendras
5 g de mantequilla de maní
Proteína vegetal
1 plátano
Arándanos
🍽️ Complemento:
Pan integral
1 palta
4 huevos
Sal de Maras