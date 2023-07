Extraña muerte de un trabajador de Antamina: “Tengo pruebas de cómo los serenazgos agreden a mi hermano”

La extraña muerte de un trabajador de Antamina. Cristhian Jesús Olortegui perdió la vida en el distrito de San Marcos y ahora sus familiares exigen que se investigue el caso. En Arriba Mi Gente te contamos todos los detalles sobre esta historia.

Cristhian Jesús Olortegui, es un hombre de 33 años, oriundo del distrito de Rapayán-Huari, quien encontró una trágica muerte en el distrito de San Marcos. Consternados por el suceso, sus familiares demandaron una exhaustiva investigación porque consideran que se trata de un asesinato perpetrado por los miembros del serenazgo de la zona.

Los familiares de la víctima aseguraron que su muerte ocurrió después de un enfrentamiento con los miembros del serenazgo de la Municipalidad de San Marcos. Además, han expresado su descontento con el trabajo de investigación realizado por los efectivos policiales.

“Yo quiero hablar con el alcalde. Quiero que me diga que clase de matones ha contratado para, supuestamente, velar por la seguridad de todos. Tengo pruebas de cómo los serenazgos y policías agreden a mi hermano. Ellos lo han matado y que no me digan lo contrario”, dijo la hermana de Cristhian Jesús Olortegui.

Según contaron, los policías habrían anunciado que el levantamiento del cadáver se realizaría al día siguiente del hallazgo, una decisión rechazada rotundamente por los familiares debido a que existe la posibilidad de que se borren pruebas cruciales.

