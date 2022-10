Adolescente vive con un cable salido de su oído tras una mala colocación de un implante auditivo

Alexia, una adolescente de 17 años, convive con un cable salido de su oído luego de una mala implementación de un implante auditivo en el Hospital Almenara. La menor de edad se encuentra internada, a la espera de una operación, y está totalmente asustada pues podría perder la audición por completo.

La joven fue diagnosticada con hipoacusia profunda a los tres años. En 2016, se le colocó un implante coclear pero cinco años después comenzó a sentir fuertes molestias en la oreja por lo que su madre la llevó al Centro Peruano de Audición y Lenguaje, donde confirmaron que el aparato se había apagado.

Luego de hablar con Premium Medical, la empresa que distribuye los implantes auditivos que tiene su hija, y realizar placas se dieron cuenta que el implante se había movido de su sitio y le dieron la responsabilidad al proceso quirúrgico. Ratto acudió al Hospital Almenara y se reunió con el Dr. Omar Gonzáles Suazo quién le comentó que tenía que derivar su caso a la junta médica.

“Me demoré tres meses en poder sacar una cita para hacer la referencia del policlínico de origen al Almenara. Me dieron cita para el 15 de septiembre, hicieron la referencia y me llamaron en octubre para indicarme que la próxima cita que me podían dar era el 22 de diciembre”, contó.

Las cosas empeoran

En la quincena de octubre, notaron que un cable, correspondiente a un electrodo del implante, estaba saliendo de su oreja. Inmediatamente acudieron al Hospital Almenara, donde en primera instancia le dijeron que era una urgencia y que vaya a su casa luego de hacerle algunos exámenes.

La mujer explicó que para mover este implante es necesario algún movimiento fuerte o golpe, sin embargo, Alexia nunca tuvo algún incidente similar.

Tras insistir, logró que su hija fuera internada, no obstante, aún no ha sido sometida a ninguna intervención quirúrgica. “Siente que se le está truncando el futuro porque el otro año debía ingresar a la universidad y no tener el implante no ayuda para nada, porque luego de haber escuchado perfectamente ahora escucha solo la mitad”, comentó Ratto.