Adolescente de 13 años salió por Año Nuevo y no regresó a su hogar

Noemí salió de su casa, en Villa el Salvador, el 31 de diciembre del año pasado y nunca regresó. Su familia lleva buscando a la adolescente durante más de cuatro días, sin embargo, no han conseguido dar con su paradero. Entre los principales sospechosos de su desaparición está un joven de 19 años que mantenía conversaciones con la muchacha.

“Yo me fui a comprar al mercado y le dije que cuando venga podría salir, la dejé en la reja de mi casa. le dije sube y ella ‘no aquí me voy a quedar para ir al parque’. Cuando regresé ya no encontré a mi hija”, explicó Odalys Ríos, mamá de la menor.

Ríos buscó a Noemi hasta las 3:00 a.m. sin poder llegar a dar con su ubicación. Al consultarle a sus amigos de colegio, una de ellas le reveló que Jorsiño Gerson Huallanca Varillas, de 19 años, habría estado manteniendo conversaciones subidas de tono con la niña desde hace un tiempo.

La hermana mayor de Noemi confirmó esta información al reconocer que sabía de la existencia de Jorsiño desde hace dos años. Ella contó que al principio las conversaciones eran normales, no obstante, desde el año pasado subieron de tono. En algunos de los mensajes se puede ver que el sujeto le pedía a la adolescente ir a un hostal y que se comprara lencería.

La policía logró dar con Varillas y lo interrogó, pero, a falta de pruebas, salió en libertad. Cabe mencionar que las autoridades encontraron material pornográfico de otras mujeres en su celular.

¿Cómo ayudar a la familia de Noemi?

Odalys Ríos, mamá de Noemi, dijo que si conocen algo acerca del posible lugar donde estaría su hija se comuniquen a los siguientes números: 914208523, 977605730, 98069483 y 957560978.

Sus familiares y amigos esperan por ella con muchas ansias.