Con el firme compromiso de seguir promoviendo la solidaridad y el espíritu navideño, Latina y Arriba mi gente anuncian la realización de la Juguetón 2025, una jornada solidaria que busca llevar alegría y esperanza a los niños y niñas de Casa Ronald McDonald.

La actividad se realizará el miércoles 17 de diciembre, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., en las instalaciones de Latina, donde se invita al público a acercarse y sumarse a esta iniciativa llevando un juguete nuevo, que será entregado a los pequeños beneficiarios para acompañarlos con una linda Navidad.

Durante todo el día, la Juguetón contará con la participación de diversos talentos de Latina, quienes estarán presentes para compartir con las familias, tomarse fotos con el público y motivar a más personas a ser parte de esta cadena de solidaridad.

Esta iniciativa forma parte de las acciones de Latina SUMA, el área de sostenibilidad y campañas con propósito del canal, que impulsa proyectos sociales enfocados en generar impacto positivo y construir un país más empático y solidario.

Latina y Arriba mi gente hacen un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta jornada solidaria y demostrar que, con pequeños gestos, es posible transformar realidades y regalar momentos de felicidad.