En cada elección tenemos la oportunidad de decidir no solo por una candidatura, sino también por los valores que queremos ver reflejados en la vida pública. Se habla —con razón— de lo que necesita el país, de lo que esperamos de quienes postulan y de todo lo que está en juego. En ese contexto, hay una pregunta que vale la pena poner sobre la mesa: ¿qué está guiando realmente nuestro voto?

En un proceso electoral como este, muchas personas todavía están evaluando opciones y buscando información que les ayude a decidir mejor. La confianza en las noticias en Perú llega al 40% (Reuters Institute) y, en febrero, 35.8% aún no elegía a ningún candidato con posibilidad real de ganar (IEP). En ese escenario, abrir espacios de reflexión sobre qué valores orientan nuestro voto cobra especial importancia.

En ese contexto, Perú Sostenible presenta #PerúConValores: Guía ciudadana para elecciones, un recurso pensado para hacer una pausa, ordenar ideas y volver a lo esencial: votar no solo es elegir una opción, también es expresar qué creemos, qué valoramos y qué país queremos ayudar a construir. La guía pone sobre la mesa valores como la integridad, el pensamiento crítico, la empatía, la confianza, la perseverancia y la valentía, y los aterriza en preguntas concretas para este momento electoral.

Estos valores parten del marco de los Objetivos de Desarrollo Interior (ODIs), una propuesta basada en evidencia científica que identifica capacidades internas necesarias para afrontar desafíos complejos y contribuir a cambios sociales positivos y sostenibles. Como centro local de esta agenda, Perú Sostenible viene difundiendo este enfoque para acercarlo a más personas y promover una participación ciudadana más consciente, reflexiva y comprometida.

La propuesta cobra todavía más sentido porque conecta con preocupaciones muy reales. La honestidad aparece hoy como el atributo más valorado en un candidato (Proética-Ipsos), y 87% de la ciudadanía considera que la corrupción impacta directamente en su vida cotidiana. En un contexto así, hablar de valores no es abstracto: es hablar de lo que las personas esperan ver reflejado en quienes buscan conducir el país.

Por eso, la guía no se queda en el diagnóstico. Invita a preguntarnos si estamos contrastando fuentes, si estamos escuchando otras miradas, si nuestros sesgos están pesando más que los hechos y si las personas por las que votamos reflejan realmente los valores que decimos defender. Además, suma herramientas prácticas de distintas organizaciones para profundizar esa reflexión y pasar a la acción: recursos para identificar información falsa o engañosa, ejercicios de autorreflexión, espacios de diálogo, debates con reglas de respeto e iniciativas participativas que ayudan a enriquecer la conversación ciudadana.

Hay además una razón adicional para abrir esta conversación ahora: el peso del voto joven. Este año, 6.89 millones de electores tienen menos de 30 años y más de 2.5 millones de jóvenes votarán por primera vez. En un proceso así, decidir con conciencia, apertura y coherencia no es un detalle: es parte de cómo se fortalece la participación ciudadana.

Más que una guía para leer, #PerúConValores es una invitación a conversar. A compartirla con familia, amigos, jóvenes, equipos y comunidades. A usarla antes de votar, pero también después, como recordatorio de que el compromiso con el país no termina en la urna.

Porque, al final, votar también dice quiénes somos. Y en tiempos como estos, elegir con conciencia, con información y con valores puede ser una de las decisiones más importantes que tomemos como ciudadanos, pero también una forma concreta de involucrarnos activamente en el futuro del país y aportar, desde nuestro rol, a la construcción del Perú que queremos. La guía ya está disponible en #PerúConValores: Guía ciudadana para elecciones.