“La primera vez que hice de Giselle fue después de pandemia, hace dos años. Para mí fue todo un desafío porque era un sueño hecho realidad”, confiesa Solange Villacorta, primera bailarina del Ballet Municipal de Lima, quien dará vida a la protagonista de la obra.

La bailarina siente que este personaje le llegó a una edad significativa, en un momento maduro para ella y se considera una profesional apasionada que trata de avocar todo su amor por la danza en los momentos que sale a escena.

“Cuando empiezo a escuchar los primeros acordes siento que entro en una mística y dejo de ser Solange completamente y me vuelco a ser lo que es Giselle” afirma

emocionada y continúa manifestando, que cada vez que vuelven a reponer un ballet no es lo mismo, y tiene más experiencia y se enfoca en el estilo más que en la

precisión, tratando que fluya, pero respetando la técnica de un bailarín.

“Giselle” cuenta la historia de una joven campesina que se enamora de Albrecht, un duque al que cree un aldeano. Este la engaña y al enterarse ella, su frágil corazón no soporta y muere, Sin embargo, se convierte en una Willi, mujeres que fallecen antes de casarse y que sus almas vagan entre el mundo espiritual y terrenal, y su amor es tan grande que salva a su amado del destino que estas almas tienen para con los hombres que se les cruzan en las noches, que es hacerlos bailar hasta la muerte.

“Giselle” se presentará del 26 de setiembre al 12 de octubre en el Teatro Principal Manuel A. Segura. Las entradas están a la venta en Teleticket.